Il piano di Putin per l’Ucraina Orientale | 60 giorni per prendersi tutto

A rivelarlo è stato lo stesso Donald Trump, raccontando i suoi colloqui con Vladimir Putin sulla pace in Ucraina. Lo Zar «è gentile», ma il giorno dopo «bombarda». Perché «vuole tutta l’Ucraina». O meglio: prima di firmare la pace con Kiev vuole chiudere la questione territoriale. Conquistando tutte le regioni in cui i soldati russi hanno messo piede. E vuole farlo in sessanta giorni. La rivista Axios ha svelato la conversazione del 3 luglio tra i due: «Putin ha chiarito a Trump in quella telefonata che programmava una escalation della guerra». E gli ha annunciato «che nei successivi sessanta giorni avrebbe attuato una spinta ulteriore verso l ‘occupazione di territori fino ai bordi amministrativi delle regioni ucraine in cui la Russia ha messo piede». 🔗 Leggi su Open.online

(Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […]

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, la pace passa da Istanbul. Pressing su Putin, ma Mosca: “L’iniziativa spetta a noi” - Roma, 13 maggio 2025 – La pace in Ucraina potrebbe passare da Istanbul. Questo se Vladimir Putin non diserterà i colloqui di giovedì.

