Rockbeasts Anteprima | Viaggio nella scena punk che non fa sconti a nessuno

Rockbeasts è un’esperienza narrativa e gestionale unica, ambientata nel cuore sporco e vibrante del mondo punk-rock anni ’90. In questo gioco, non sei un musicista, ma il manager di una band formata da animali antropomorfi, ognuno con la propria storia, fragilità e talento, impegnato a farli sopravvivere e magari sfondare nella scena musicale underground più feroce e imprevedibile che si possa immaginare. La scrittura è il vero cuore pulsante del gioco. Il team creativo guidato da Jakub Szama?ek, noto per i suoi lavori su The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, ha dato vita a una narrazione densa, adulta e ironica, che affronta temi reali come la dipendenza, le pressioni dell’industria musicale, le relazioni tossiche e l’identità . 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

