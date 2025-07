Palermo 350 mila per strada per la ‘Santuzza’

(Adnkronos) – Oltre 350 mila persone hanno partecipato, ieri sera, a Palermo, al tradizionale Festino di Santa Rosalia, la 'Santuzza' patrona della cittĂ . Una festa terminata dopo la mezzanotte con i fuochi d'artificio. Oltre mille gli addetti alla sicurezza impegnati a proteggere il carro e a chiudere il transito di tutte le traverse del Cassaro. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: palermo - mila - santuzza - strada

Da Palermo a Dakar in moto, conclusa l’impresa: "Oltre 10 mila chilometri percorsi per costruire solidarietà " - Intorno alle ore 16 di ieri Agostino Sella e Marco Canzonieri sono rientrati a Piazza Armerina, concludendo ufficialmente il viaggio solidale “Palermo-Dakar”: 10.

Spi Cgil Palermo, conclusa la campagna "Un vestito solidale": raccolti 3 mila euro - La campagna “un vestito solidale” dello Spi Cgil Palermo si è conclusa e la somma raccolta servirà ad attivare il laboratorio d’arte creativa della Millecolori onlus, un’associazione che si prende carico delle donne vittima di violenza.

Azzecca un terno al Lotto sulla ruota di Palermo: colpo da oltre 20 mila euro a Reggio Calabria - La fortuna torna a strizzare l'occhio a Reggio Calabria nell'ultima estrazione del Lotto di lunedì 28 aprile.

Palermo sotto choc dopo il raid alla Cioccolateria. Proteste e petizioni, i modelli da seguire per una cittĂ piĂą sicura Vai su Facebook

Palermo, 350 mila per strada per la 'Santuzza'; Le Rosalie ribelli animano il Festino dello Sperone: in 3 mila per le strade del quartiere; Palermo, in 350 mila in strada per il Festino di Santa Rosalia.

Palermo, 350 mila per strada per la 'Santuzza' - Oltre 350 mila persone hanno partecipato, ieri sera, a Palermo, al tradizionale Festino di Santa Rosalia, la 'Santuzza' patrona della città. Segnala msn.com

S. Rosalia, Palermo è pronta per la “Santuzza”: i vespri, lo “scaccio”, i “babbaluci” e il carro trionfale - Per l’edizione 400 più 1 del festino dedicato alla propria patrona, la città attende oltre trecentomila persone ... Riporta lasicilia.it