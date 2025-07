Salvatore ucciso e gettato in un sacco in strada a Milazzo | arrestato il vicino incastrato dai video

Secondo la Squadra Mobile di Messina che sta lavorando sull'omicidio dell'84enne¬†Salvatore Italiano, dietro il delitto probabili dissidi di vicinato per un terreno di confine a Milazzo. Arrestato il vicino di casa, 60enne incensurato che deve rispondere delle pesantissime accuse di¬†omicidio volontario ed occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arrestato - milazzo - vicino - salvatore

Milazzo, beccato dai carabinieri mentre cede una dose a un ragazzo: arrestato giovane pusher - Notato da una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Milazzo mentre stava cedendo qualcosa ad un ragazzo, ricevendo in cambio del denaro.

Giallo a Milazzo sull'omicidio di Salvatore Italiano, 84 anni. Il corpo con segni di numerosi colpi di pistola, è stato trovato in un sacco di plastica... Vai su Facebook

Salvatore ucciso e gettato in un sacco in strada a Milazzo: arrestato il vicino, incastrato dai video; Omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo, tre colpi alla testa e mistero sul killer: il punto sulle indagini; L'omicidio di Milazzo, Salvatore Italiano potrebbe essere stato ucciso poche ore prima del ritrovamento.

Salvatore ucciso e gettato in un sacco in strada a Milazzo: arrestato il vicino, incastrato dai video - Secondo la Squadra Mobile di Messina che sta lavorando sull'omicidio dell'84enne Salvatore Italiano, dietro il delitto probabili dissidi di vicinato per ... Si legge su fanpage.it

Delitto di Milazzo: ad uccidere Salvatore è stato il vicino di casa, le fasi riprese dalle videocamere - Il presunto assassino di Salvatore Italiano, l‚Äôimprenditore ottantaquattrenne, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto giovedì pomeriggio in via Capuana nel quartiere di Bastione del centro ... Scrive lasicilia.it