Meteo le previsioni in Campania per martedì 15 luglio 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 15 luglio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4611m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 15 luglio 2025

