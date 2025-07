Ghedi e Aviano | le basi italiane che custodiscono le 35 bombe atomiche Usa

Almeno 35 bombe atomiche Usa custodite dentro gli aeroporti di Ghedi e Aviano. 80 volte più potenti di Hiroshima. L’Italia è il paese Ue con il maggior numero di ordigni nucleari. Ma sono tutti degli Stati Uniti. Da noi Washington dispone di due basi operative nell’ambito della condivisione nucleare della Nato. Secondo il rapporto Nuclear Weapons Ban Monitor 2024, presentato a marzo alla Conferenza degli Stati Parti del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari la base di Ghedi, che si trova in Lombardia a 25 chilometri da Brescia, si estende per oltre 10 km quadrati. E ospita anche 30 nuovi caccia F-35. 🔗 Leggi su Open.online