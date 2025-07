Milan rischia di sfumare anche Marc Pubill | il Wolverhampton fa sul serio

2025-07-14 21:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Andrea Distaso 14 lug 2025, 23:26 Ultimi aggiornamenti: 14 lug 2025, 23:26 Dopo essersi visto soffiare al fotofinish Archie Brown dal Fenerbahce e registrata l’alta valutazione di Guela DouĂ©, i rossoneri potrebbero rinunciare ad un altro obiettivo Tramontato a sinistra, per sostituire Theo Hernandez, Archie Brown, primo giocatore sondato e trattato concretamente prima di incassare la beffa da parte del Fenerbahce; registrate le difficoltĂ a convincere lo Strasburgo ad abbassare la valutazione intorno ai 30 milioni di euro (bonus compresi) per l’esterno destro Guela DouĂ©, il Milan rischia di veder complicarsi irrimediabilmente un’altra ipotesi per rinforzare le corsie laterali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

