Tragedia a Ponte Lambro | persona travolta e uccisa da un treno all’alba

Dramma all’alba di oggi, martedì 15 luglio, a Ponte Lambro, in provincia di Como. Intorno alle 5:46 del mattino, una persona è stata travolta da un treno nei pressi di via Giacomo Matteotti, lungo la linea ferroviaria Asso- Milano. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

