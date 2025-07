Di chi è il nuovo Dna Garlasco a chi apparterrebbero le tracce trovate nella bocca di Chiara

La vicenda riguardante il delitto di Garlasco continua ad essere rilevante a carattere nazionale. Nelle scorse ore, dopo la ripetizione dell’esame sulla garza, è stato confermato che ci sarebbe la presenza di un Dna maschile ignoto nel tampone orale di Chiara Poggi che non era mai stato analizzato 18 anni fa. Dopo che la notizia è diventata predominante su tutti i quotidiani, ha deciso di parlare il consulente della famiglia di Chiara Poggi. Per il genetista Marzio Capra non ci sarebbero grossi dubbi, infatti per lui saremmo in presenza di una contaminazione. E ha anche ipotizzato a chi possa appartenere il Dna maschile in questione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it