L'ultimatum di Trump a Putin l'esperto | I dazi? Una barzelletta Il vero strumento di pressione sono le armi

L’intervista di Fanpage.it a John Lough (Nest) dopo l'ultimatum di Trump a Putin: "Per agevolare un futuro dialogo con Mosca, gli Stati Uniti passano all’Europa il peso del sostegno diretto a Kiev". E la nuova determinazione europea "ormai preoccupa il Cremlino. La minaccia di dazi? Una barzelletta. L’unico strumento di pressione sono le armi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

