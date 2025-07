La chiamata del 118 che ha salvato la vita ai clienti dell'hotel di via Aurelia | Dobbiamo svegliare tutti

Un infermiere del 118 ha evitato una strage in un hotel a Roma, evacuando 100 persone per una fuga di gas. Otto in ospedale per intossicazione, ma nessuno grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, fuga di monossido all'hotel Raganelli, l'infermiere Danilo Lizzi: «Ho evacuato il palazzo, così ho salvato tutti» - L'operatore dell'Ares 118 è rimasto intossicato insieme con sette ospiti, fra cui tre bambini: «Il portiere di notte non voleva darmi retta, ma il dispositivo di rilevazione del gas continuava a suona ... Secondo roma.corriere.it