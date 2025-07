Quantum Threshold Recensione | Il roguelike da seduti che lascia il segno

Quantum Threshold è un’esperienza VR innovativa che ribalta le regole del genere roguelike e degli shooter in realtĂ virtuale. Al posto della classica locomozione basata sui joystick, qui ci si muove?e si combatte? su una sedia a rotelle motorizzata, trasformata in un autentico mezzo da guerra in un contesto post?cyberpunk cupo e iper?stilizzato. Quantum Threshold Recensione. Il sistema di movimento è pensato per chi ama giocare da seduto: offre un controllo fluido ma intenso, sfruttando un joystick per la spinta e l’altra mano per sparare. Ne nasce un loop competitivo dove è fondamentale scegliere potenziamenti, armi e abilitĂ in base al proprio stile: velocitĂ ? Resistenza? Potenza di fuoco? Le scelte contano, e la personalizzazione è profonda. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Quantum Threshold Recensione: Il roguelike da seduti che lascia il segno

