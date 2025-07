Le stragi quotidiane a Gaza peseranno a lungo su Israele

Quasi ogni giorno assistiamo a una nuova strage a Gaza, cui fanno seguito denunce e accuse da un lato, dall’altro parziali ammissioni circa errori o episodi poco chiari sui quali, si assicura, l’esercito israeliano aprirà un’inchiesta (non le ho contate, ma ho l’impressione che a quest’ora nell’Idf dovrebbero esserci più inquirenti che combattenti). Di conseguenza, nelle opinioni pubbliche occidentali, l’ostilità verso Israele sta raggiungendo un livello mai visto prima (e non è che prima Israele fosse esattamente la ragazza più corteggiata della festa). Diversi segnali nello stesso senso si cominciano a vedere persino negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le stragi quotidiane a Gaza peseranno a lungo su Israele

