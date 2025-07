Muore in ospedale nel tragitto tra reparto e camera mortuaria sottratte due fedi d’oro

LECCE – Muore in ospedale e mentre viene trasferito dal reparto alla camera mortuaria spariscono dalle sue dita due fedi d’oro. In questo brutto episodio trova conferma l’adagio sconfortante che recita come ormai “non si ha piĂą ritegno e rispetto nemmeno per i morti”.  Come verificato da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Si sente male durante una gara podistica: Franco, allenatore di calcio, muore in ospedale dopo una settimana. Aveva 64 anni. Lutto ad Isola del Liri - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico epilogo ha segnato la vita dell’atleta Franco Bonavenia, 64 anni, noto podista e appassionato di montagna, che domenica scorsa aveva partecipato al “Trail della Fede” a Vallepietra, nei pressi del Santuario della Santissima Trinità .

Auto contro muro, giovane muore poco dopo il trasporto in ospedale - Uno studente, Francesco Frisco, è morto dopo essersi schiantato con la propria auto contro un muro tra Bagheria e Ficarazzi.

Tenta di farla finita ma viene soccorso, poi muore in ospedale: dolore ad Agropoli - Non ce l'ha fatta, il 57enne di Agropoli che dopo aver tentato si togliersi la vita, era stato salvato in extremis dalla compagna.

Tragedia in ospedale: neonato muore durante il parto. L’intervento era stato gestito da un medico “gettonista” Vai su Facebook

Covid, muore paziente chiusa in camera: indagato un infermiere - Infettata dal Covid 19 da un parente, viene ricoverata d'urgenza all'ospedale ma quando i medici provano ad entrare nella stanza per rianimarla trovano la porta bloccata e la paziente muore. Come scrive ilmessaggero.it

Omicidio-suicidio nel Salento, muore in ospedale la donna a cui ... - MSN - Il terribile gesto del marito 85enne si era consumatovenerdì scorso nella camera da letto dell'abitazione: l'omo provato da una grave malattia con cui combatteva da tempo ha deciso di prendere la ... Scrive msn.com