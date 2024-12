Ilrestodelcarlino.it - Centro estetico con idromassaggio ma irregolare: maxi multa

Macerata, 17 dicembre 2024 - Scoperto dai finanzieri del gruppo di Macerata unbenessere eddella provincia che non aveva mai presentato alcuna segnalazione di inizio attività al Comune. Durante l’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio, per la prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale, le Fiamme Gialle hanno effettuato numerosi interventi a tutela dei consumatori e degli operatori regolari. Erano state selezionate svariate attività commerciali che, per tipologia di servizi resi, avrebbero potuto celare irregolarità amministrative e contabili. In particolare, è stata approfondita la posizione di unmassaggi in provincia. I finanzieri, appostati nelle vicinanze dell’attività, hanno constatato che a un cliente, appena uscito dal negozio, non era stato rilasciato alcun documento fiscale per la prestazione resa.