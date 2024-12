Ilgiorno.it - Arresti e corruzione a Vigevano, il sindaco Andrea Ceffa chiede di tornare in libertà

(Pavia), 16 dicembre 2024 – Dovrà arrivare entro una settimana, più probabilmente tra oggi e domani, la decisione del Riesame sulla richiesta di revoca deglidomiciliari presentata daldi, raggiunto dalla misura cautelare lo scorso 28 novembre per l’ipotesi di reato di. Ieri mattina il primo cittadino, assistito dal suo legale, l’avvocato Luca Angeleri, è comparso davanti al collegio presieduto dalla dottoressa Luisa Savoia dopo l’impugnazione del provvedimento firmato dal gip Luigi Riganti. Per la difesa non esisterebbe alcun presupposto perché, ora sospeso dal suo incarico per decisione del prefetto di Pavia, debba restare ristretto ai domiciliari. Apparso molto provato dagli eventi,ha lasciato che a parlare fosse il suo legale.