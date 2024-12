Dilei.it - Anna Tatangelo emozionata al matrimonio del fratello Giuseppe, la foto su Instagram

Un lungo abbraccio che vale più di mille parole. Con questo unico scatto condiviso suha dedicato un momento a un giorno molto speciale: ilha sposato la compagnamaria, con la quale ha già avuto due splendidi figli, Francesco e Mariasole. Una grande emozione per la cantante, che non ha mai nascosto il desiderio di indossare l’abito bianco. Proprio lei che, coincidenza vuole, ha riportato in televisione lo storico format Scene da un, laalle nozze delLa famigliaha festeggiato un evento importante e attesissimo. Un amore lungo e intenso quello tramaria, che hanno finalmente pronunciato il fatidico Sì al cospetto di amici e familiari. In prima fila, immancabile, la sorellache ha condiviso suunascattata nella giornata di ieri.