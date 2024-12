Tg24.sky.it - Abisso Bueno Fonteno, cos’è e dov’è la grotta in cui si trova la speleologa Ottavia Piana

L'è la cavità carsica dove ladi 32 anniè rimasta intrappolata mentre mappava una zona a 400m di profondità. Situata nel comune diè lapiù estesa della Bergamasca, estendendosi per circa 515 metri in profondità. Risulta essere fra le prime 20 grotte per estensione dell'Italia, è caratterizzata da grotte, canyon, e pareti verticali e ha una lunghezza complessiva di 19 chilometri. All’interno ci sono corsi d’acqua che diventano torrenti durante le piogge. A fine 2012 la scoperta di un nuovo labirinto sotterraneo con circa 10 chilometri di sviluppo a 500 metri di profondità. Nel luglio 2023venne tirata fuori in un paio di giorni. Stavolta avrebbe fratture anche al torace. Maurizio Finazzi è lo speleologo che ha scoperto lanel 2006 e afferma che: “Laè ancora per molta parte inesplorata, si va avanti per la curiosità di scoprire, è un po’ come per chi va sulla luna.