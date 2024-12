Metropolitanmagazine.it - Warfare, il trailer del film scritto e diretto da Alex Garland e Ray Mendoza

, il cuipiù recente Civil War è uscito nelle sale ad aprile, è tornato con un altro dramma con il suo nuovo, ambientato durante l’invasione americana dell’Iraq. Ilè ambientato in Iraq nel 2006 e vede come protagonisti D’pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Joseph Quinn, Charles Melton, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Finn Bennett, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, Adain Bradley, Noah Centineo, Evan Holtzman e Henrique Zaga. “‘’ racconta di un plotone di Navy SEAL americani nella casa di una famiglia irachena, sorvegliando il movimento delle forze statunitensi attraverso il territorio degli insorti“, si legge nella sinossi. “Una storia viscerale, con gli stivali sul campo, di guerra moderna, raccontata come mai prima: in tempo reale e basata sulla memoria delle persone che l’hanno vissuta“.