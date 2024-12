Liberoquotidiano.it - "Vergognati, cafone!", "Ma un po' di dignità ce l'hai?": Ballando, Mariotto fatto a pezzi dopo la diretta

Guillermoè tornato acon le Stelle.la polemica dei giorni scorsi, il giudice è stato riammesso all'interno della trasmissione di Rai 1 con - ha tenuto a precisare la conduttrice Milly Carlucci - "un cartellino giallo". Ma quello in tv non è stato l'unico ritorno per lo stilista.ha infatti riaperto il suo profilo Instagram. Eppure l'accoglienza non è stata delle migliori. "Dovevi essere mandato via come Madonia!!! Due pesi due misure", "!!!e maleducato", "Ma un po' dice l'? Solo uno come te poteva tornare". Ai telespettatori il caso scoppiato in Rai subitola sua fuga dalladel 30 novembre e la denuncia di presunte molestie ai danni di un ballerino della trasmissione avanzata da Striscia la Notizia non è andato giù.