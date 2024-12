Davidemaggio.it - Uomini e Donne: è morto Ennio Zingarelli

E’uno degli storici protagonisti diover. E’ scomparso all’età di 86 anni. I funerali si terranno martedì 17 dicembre alle ore 15.30 presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine.era un dentista e uno spirito libero. La sua storia aè stata intrecciata a quella di Gemma Galgani.è stato il primo fidanzato di Gemma nella trasmissione. Un’unione immortalata da una vera e propria festa di fidanzamento. Da diversi anni non era più presente in trasmissione.Come riporta Trieste Caffè,anche in età avanzata, continuava a frequentare l’università, conseguendo nuovi titoli accademici. In queste ore, Gemma ha postato su Instagram una storia di un cuore spezzato sulle note di Sei nell’anima di Gianna Nannini.: èDavide Maggio.