Singapore contro Allianz, salta la trattativa per acquisire la Income Insurance

ha ritirato la sua offerta peril 51 per cento della compagnia assicurativa di. La società tedesca nelle scorse settimane aveva fatto dietrofront anche per un’altra operazione simile con Amundi, nel settore del risparmio gestito. Come spiegato da Milano Finanza, ad aver fatto desistere, nel caso della, è stata la posizione contraria del governo di, che ha osteggiato l’operazione. Renate Wagner, membro del cda della compagnia tedesca, ha spiegato: «Ci dispiace dover prendere questa decisione, ma continueremo senza dubbio a supportare la continua crescita e il successo del mercato assicurativo di».Naufraga un’operazione da un miliardo e mezzo di euroWagner, che è anche responsabile perdella regione Asia-Pacifico, ha spiegato che «crediamo ancora che la combinazione disi tradurrebbe in due solide attività unite a vantaggio dei titolari di polizze die di una crescente quota di clienti di».