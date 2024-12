Lapresse.it - Sci, Goggia da favola: non smette di stupire e domina il SuperG di Beaver Creek

Balla il samba sul parterre una volta tagliato il traguardo. Perché non sta nella pelle e ha una voglia matta di condividere con il pubblico e davanti alle telecamere l’ennesima impresa della sua carriera. Sofiastupisce ancora e sempre di più. Dopo il secondo posto in discesa di sabato, sulla pista ‘Birds of Prey’ disi prende il podio più alto inconfermandosi una campionessa capace di vincere il dolore, le sofferenze, rialzarsi dalle cadute più rovinose, anche quelle che possono gettarti a terra il morale e spingerti a mollare. Con una prova perfetta, disegnata con linee impeccabili, l’azzurra ha tramortito la concorrenza prendendosi la sua settima vittoria in carriera in. Un week end statunitense da incorniciare cheha voluto celebrare a caldo nel modo migliore, scaricando la tensione con quel ballo in punta di scarponi che ha fatto divertire la platea statunitense.