Pallamano femminile qualificazioni Mondiali 2025 | Italia contro la Romania nel playoff

L’diaffronterà lanei play-off decisivo di qualificazione ai Campionati, in programma dal 27 novembre al 14 dicembre in Germania e Olanda. Il sorteggio si è svolto nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, a Vienna in occasione della giornata conclusiva degli EHF EURO 2024. Le gare del secondo turno si giocheranno con la formula dell’eliminazione diretta, con andata il 9 o il 10 aprile ine ritorno inpochi giorni dopo, in una data tra 12 e 13 aprile. Sono già qualificate alla fase finale le campionessedella Francia, le nazioni ospitanti Germania e Olanda, oltre a Norvegia, Danimarca e Ungheria in quanto migliori tre classificate degli Europei 2024. L’ha ottenuto l’accesso ai playooff dopo avere eliminato a Chieti prima la Bulgaria (29-21) e poi il Lussemburgo (39-30) nella fase a gironi iniziale.