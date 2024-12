Quotidiano.net - Occupazione femminile in Italia 2023: cresce ma il gap di genere resta ampio

Leggi su Quotidiano.net

Il tasso didelle donne nelè cresciuto più rapidamente di quello degli uomini, ma il gap dimoltoe sfiora i 18 punti percentuali: lo sottolinea l'Inapp in uno studio sul gap dipresentato oggi. Per le donne, il tasso ditra i 15 e i 64 anni è passato dal 51,1% al 52,5% con una crescita di 1,4 punti percentuali, mentre quello maschile è salito dal 69,2% al 70,4% con un aumento di 1,2 punti. La differenza tra i tassi diè di 17,9 punti e conferma che "le problematiche che hanno determinato e continuano a determinare i gender gap nel mercato del lavoro non appaiono risolte". Il dato sull'il più basso a livello UE con oltre 13 punti di distanza dalla media dell'UE a 27 (65,7%). Ad oggi, si legge nell'indagine, "il 64% dell'inattività incontinua ad esseree motivato prevalentemente da esigenze di carattere familiare.