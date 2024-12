NFL 2024 2025 | Steelers Texans e Vikings ufficialmente ai playoffs Josh Allen verso l’MVP

Leggi su Sportface.it

La domenica di Week 15 della Regular Season NFLci consegna ufficialmentre altre tre squadre qualificate per iin programma il prossimo mese. Nella AFC Pittsburghe Houstonraggiungono Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, mentre nella NFC i Minnesotasono sicuri di fare compagnia a Detroit Lions e Philadelphia Eagles. Un turno che ci porta ad avere anche maggiori sicurezze su chi a fine stagione riceverà il premio di MVP della lega: c’è un chiaro favorito, èe ogni settimana tende a ribadirlo. Il quarterback dei Buffalo Bills si è reso protagonista di un’altra serata magica, questa volta sul campo difficile dei Detroit Lions in quello che era senza dubbio il match più atteso del giorno. Vero, i padroni di casa stanno facendo i conti nelle ultime settimane con molteplici assenze in difesa, maè stato anche questa volta quasi perfetto dopo la già memorabile performance di nove giorni fa a Los Angeles contro i Rams.