Puntomagazine.it - Natale, pediatri Sipps al fianco di mamme e papà per una genitorialità responsiva

Di Mauro: Riscoprire il valore del tempo e della qualità delle relazioni familiariRoma – Ilè il periodo dell’anno in cui le luci si accendono nelle case e nei cuori, un tempo di riflessione e vicinanza familiare. È un momento perfetto per chiederci quale sia il dono più prezioso che i genitori possono regalare ai propri figli. Idella Società Italiana dia Preventiva e Sociale () sono concordi nel dire che non si tratta di giocattoli o regali materiali, ma di qualcosa di molto più profondo: il dono di una. Lasi fonda sull’ascolto attento e sulla comprensione dei bisogni emotivi, fisici e psicologici dei bambini. È un approccio che mette il bambino al centro, rispettandone i tempi e le esigenze, e che favorisce lo sviluppo di un legame sicuro e stabile.