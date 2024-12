Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco perché Vernon e Petunia Dursley odiavano il nipote Harry Potter

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’ostilità dinei confronti dinon ha niente a che fare con il fatto che fosse un Horcrux. Il loro risentimento era invece radicato in una combinazione di gelosia, paura del mondo magico e insicurezze personali.Il rapporto complicato dicon la magiaclass="wp-block-heading">, nata in una famiglia babbana, era la sorella maggiore di Lily Evans, una strega nata babbana. Mentre Lily veniva celebrata per le sue abilità magiche,si sentiva messa in ombra e alienata. Fin da bambina,osservava con amarezza l’attenzione e l’ammirazione che i loro genitori riservavano a Lily, affascinati dai suoi poteri. Ad esempio, in un ricordo mostrato nel libroe il Principe Mezzosangue, Lily usava la magia per far aprire e chiudere i petali di un fiore, un gesto che suscitava meraviglia, ma anche invidia in