Milan nel caos | Calciatori contro Fonseca serve decisione netta

L’allenatore portoghese nel mirino dopo l’ennesimo risultato deludente della formazione rossonera: la dura reazioneNiente da fare, l’appuntamento con la vittoria in campionato è rimandato ancora una volta. Ilnon è andato oltre il pareggio a reti biancheil Genoa e i tifosi hanno espresso al triplice fischio finale tutta la loro frustrazione.nel: “” (LaPresse) – Calciomercato.itContestazionela squadra e la società, anche se nel mirino non può non esserci anche l’allenatore, Paulo. Dopo la partita vintala Stella Rossa, il tecnico portoghese aveva alzato la voce, scagliandosil’atteggiamento della squadra, ed oggi ha tenuto fuori alcuni big, Theo Hernandez su tutti.La scelta non ha pagato, anche se Jimenez è stato tra i migliori in campo, ed ora il tecnico portoghese dovrà vivere un’altra settimana di passione.