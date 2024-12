Napolitoday.it - "Mi licenzio. A nessuno importa di noi". L'amaro addio di un medico del 118

Leggi su Napolitoday.it

"Lascio il 118, lascio un posto da dipendente Asl, mi. lo faccio, con grande rammarico - chi mi conosce lo sa - per quello che non è stato, per quello che non è, per quello che purtroppo non sarà mai". Sono parole amare quelle che si leggono nell'di undel 118 dell'Asl.