Mela Works chiude un round da 24 milioni e arriva in Spagna

Mela Works chiude un round da 2,4 milioni e arriva in Spagna

UN NUOVO SIGNIFICATIVO apporto di capitali da 2,4di euro per finanziarne la crescita e contemporaneamente l’ingresso nel mercato spagnolo. Sono le operazioni annunciate nei giorni scorsi da, la startup che ha sviluppato una soluzione per migliorare la gestione delle attività nei cantieri. In particolareha annunciato la chiusura di unda 2,4di euro che ha visto la partecipazione come lead investor di Cdp Venture Capital, attraverso il Fondo "Corporate Partners I" comparto InfraTech, e di Terna Forward, il veicolo di Corporate Venture Capital del Gruppo Terna. Alhanno partecipato anche il fondo italo francese 360 Capital Partners e l’acceleratore americano Techstars, che avevano già investito nella startup milanese. Nell’operazioneè stata assistita dallo studio legale Chiomenti (Edoardo Canetta Rossi Palermo, Benedetta Gizzi, Vittorio Rampinelli), Cdp Venture Capital da Hogan Lovells e Terna Forward da Lca.