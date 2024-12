Mare Dentro a Ischia confronto su clima e blue economy | partecipa la Stazione zoologica Anton Dohrn 

Leggi su Ildenaro.it

Lasarà presente a “”, l’evento ideato ed organizzato dalla Alpha Consulting che si svolgerà a Forio d’dal 17 al 19 dicembre e che avrà come protagonista il. L’Ente, in particolare, oltre ad offrire il proprio patrocinio alla manife, assieme a Comune di Forio, Ministero dell’Ambiente, Regione Campania,vivo e Federalberghi, presiederà ai diversi panel in programma durante la tre giorni con i propri ricercatori, in qualità di relatori. Interverranno, infatti, per laDohrn, il direttore Dipartimento Ecologia Marina Integrataio Terlizzi, il drigente di ricerca Gabriele Procaccini, i ricercatori Nùria Teixidò e Fabio Crocetta, la biologa Simona Clò. Tra i relatori, inoltre, Ferdinando Boero, Presidente della FondazioneDohrn.