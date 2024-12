Lanazione.it - Malore al volante, prende una rotonda contromano, abbatte un palo e si scontra con un furgone

San Casciano Val di Pesa 8Firenze), 16 dicembre 2024 – Ha accusato unalla guida della sua auto e arrivato sulla via Cassia per Firenze alle porte del paese, invece di girare a destra ha preso contro mano ladenominata dei Tre Pali e dopo avere abbattuto undella segnaletica stradale si èto con unche procedeva regolarmente in direzione di San Casciano. Ad assistere all’incidente una signora in motorino, che ha immediatamente avvisato il 112 e i familiari dell’uomo, un pensionato che vive a San Casciano. E’ successo dopo le 17 di lunedì 16 dicembre in un’ora di grande traffico. Sul posto si sono portate due ambulanze della Misericordia di San Casciano, una con infermiera e volontari, mentre l’altra di soli volontari. Uno dei due uomini a bordo delha soccorso il pensionato che traballante era riuscito a scendere dall’auto portandolo in sicurezza.