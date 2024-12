Oasport.it - Lucia Bronzetti: “Lavoro per diventare top30. Garbin ha sempre creduto in noi, mi ispiro alle mie compagne”

Leggi su Oasport.it

è reduce da una stagione altalenante, in cui ha fatto fatica a raccogliere risultati di spicco nei tornei più importanti del circuito maggiore, chiudendo l’anno al 73° posto del ranking WTA. La 26enne romagnola ha vissuto però in crescendo il 2024, raggiungendo la semifinale a Guangzhou e soprattutto svolgendo un ruolo cruciale (con le vittorie su Magda Linette in semifinale e su Hruncakova in finale) nel percorso dell’Italia a Malaga per aggiudicarsi la Billie Jean King Cup.Che voto dai al tuo 2024?“Mi darei un 7“.Nell’ultimo scorcio di stagione hai svoltato, ottenendo i tuoi risultati migliori. Cosa è cambiato e cosa non aveva funzionato nei primi mesi?“Sicuramente è stato un anno impegnativo fatto di alti e bassi. Il livello è stato alto tutta la stagione, quindi non è facile competere a questo livello tutto l’anno.