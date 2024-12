Ilrestodelcarlino.it - Le ragazze di Rossi superate dall’Inter

INTER 3 SASSUOLO 0 Inter: Rúnarsdóttir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo, Magull (31’ s.t. Bugeja), Csiszar, Tomaselli (26’ s.t. Detruyer) Serturini (31’ s.t. Bartoli); Wullaert (39’ s.t. Santi), Polli (26’ s.t. Cambiaghi). All. Piovani Sassuolo: Durand, Orsi, Caiazzo, Pleidrup (23’ s.t. Hagemann); De Rita, Chmielinski, Gallazzi, Missipo, Philtjens; Dhont, Sabatino (23’ s.t. Monterubbiano). All.(Lonni, Di Nallo, Mella, Adami, Brustia, Fisher, Prugna, Fusini, Perselli, Traore). Reti: 26’ p.t. Andrés, 7’ s.t. Tomaselli, 21’ s.t. Polli Si ferma a 4 gare – e 8 punti – la serie d’oro del Sassuolo Femminle. L’ex Piovani e l’Inter non fanno sconti alle neroverdi, confitte per 3-0 all’Arena Civica di Milano. Il gol del vantaggio lombardo nel primo tempo, il bis e il tris entro la prima metà della ripresa.