Calciomercato.it - Lautaro Martinez ora è un problema: “Salta tre partite”

L’attaccante argentino ancora a secco di gol contro la Lazio: per l’Inter si prospetta un periodo senza il proprio capitanoIl presidente Marotta nel pre-gara lo aveva detto: senza golsta soffrendo. La prova la si è avuta durante il primo tempo di Lazio-Inter, con l’attaccante argentino mai pericoloso e poco coinvolto anche nella manovra della squadra di Inzaghi.Un Toro apparso fuori forma, quasi appesantito dall’elevato numero di giorni senza aver inserito il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Una situazione di cui si è accorto anche il popolo nerazzurro che, infatti, durante i primi 45 minuti ha criticato non poco il proprio capitano. “Cammina in campo”, “Trasparente” e “il solito fantasma” alcuni dei giudizi che sono piovuti addosso adurante la prima frazione di gioco della sfida contro la Lazio.