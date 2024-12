Ilfattoquotidiano.it - La partnership tra Alpine e Michelin, per una gamma pneumatici efficiente e personalizzata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si è fatta in tre per. Anzi: per laA290, la prima elettrica della casa di Dieppe. Le due aziende francesi che collaborano dal 2012 hanno lavorato ancora di più assieme per mettere a punto unadiadatta alle necessità e alle prestazioni delle nuove auto elettriche, quelle del “Dream Garage” annunciato da.La A290 disporrà così di un set di tre distinte gomme da 19”, due estive e una invernale tutte accomunate da dimensioni specifiche: 225-40-R19, vale a dire una larghezza del battistrada di 22,5 centimetri e con 4,5 centimetri di altezza del fianco. Si tratta disu misura con scanalature esclusive. Le prime due sono lePilot sport EV, sportive, ma vocate all’efficienza energetica, assicurata “ottimizzata”, e a garanzia di aderenza, durata e autonomia, e lePilot Sport S5, che esaltano le prestazioni sia su superfici bagnate sia asciutte progettate per “sfruttare tutto il potenziale dell’A290 in termini di prestazioni”.