Kennedy Jr vuole la nuora vice della Cia | secondo lui dietro la morte di Jfk c’è l’agenzia federale

LadirettriceCia, e per farla entrare in carica non le serve nemmeno l’approvazione del Senato. Basta quella del presidente, Donald Trump. RobertJr, prossimo ministroSanità nonostante le sue posizioni novax e complottiste, sta spingendo affinché la, Amaryllis Fox(moglie del figlio ndr), diventi la numero due del. Con un obiettivo molto chiaro, da tempo: rimettere le mani sul caso dell’assassinio di Jfk, e dimostrare chela suaci sia un complotto proprioCia. RobertJr ha infatti a lungo suggerito che la Cia fosse coinvolta nell’omicidio dell’ex presidente John F., affermando in un’intervista radiofonica l’anno scorso che c’erano “prove schiaccianti” in merito. Fox, che ha diretto la campagna di Robert ed è stata un’ex agente sotto coperturaCia, ha incontrato la settimana scorsa Trump per discuterenomina,quanto riportano fontiCnn.