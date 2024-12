Oasport.it - John Isner sottolinea una differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in vista degli Australian Open 2025

Leggi su Oasport.it

Un differente approccio.stanno diventando sempre di più il centro di gravità permanente del tennis mondiale. L’essersi divisi equamente la tortaSlam e aver dato sempre un grandissimo spettacolo nei loro incroci in campo fa pensare che questi due ragazzi caratterizzeranno la disciplina ancora per diverso tempo,la loro giovane età.Due giocatori diversi:solido e granitico nel suo modo di agire;creativo e in grado di inventare tennis come nessuno. Approcci agli antipodi anche nel modo di gestire la propria programmazione. Se è vero che entrambi si sono ritrovati nel tanto discusso torneo di esibizione “Six King’s Slam” col successo diin finale contro, è altrettanto vero che l’azzurro solitamente è più restio a prendere parte a questi eventi, contrariamente all’iberico.