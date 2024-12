Sport.quotidiano.net - Il commento. Braccino corto e poca mentalità. Correre ai ripari, altrimenti è dura

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ancora una volta la Spal si butta via, e attenzione a cogliere bene i segnali: chi non arriva mai in fondo a una partita senza prendere gol, rischia grosso di retrocedere. E questa Spal, se non cambia e non viene cambiata in diverse cose a gennaio, rischia grossissimo. Bisogna intendersi: alla vigilia, un punto a Gubbio non sarebbe stato male accolto, impedendo agli umbri (modestissimi anche ieri) di volare a +7. Ma quando al 95’ di 96 minuti sei sopra, non puoi prendere gol così. Dal -1 dal Gubbio si torna al -4, e se la sponda è ancora lì davanti, non vincere a questo modo fa malissimo. La sfida tra squadre non in crisi, bensì molto di più, si è immediatamente confermata tale. Due rivali impaurite e povere di gioco si sono trascinate come tali dal principio fino alla fine. La Spal aveva segnato in avvio su corner con il rientrante Arena, che in area avversaria è un fattore coi suoi 3 gol in 12 partite.