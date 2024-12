Lettera43.it - Il ciclone Chido devasta le isole Mayotte, si temono «diverse centinaia» di vittime

Leggi su Lettera43.it

Il bilancio delledel, che ha distrutto l’arcipelago francese di, potrebbe essere di «» e «forse qualche migliaio», ha dichiarato un’autorità locale del territorio dell’Oceano Indiano. «Penso che saranno sicuramente, forse ci avvicineremo a mille o addirittura a qualche migliaio», ha detto il prefetto Francois-Xavier Bieuville all’emittentela Premiere, dopo che la tempesta ha distrutto gran parte delle baraccopoli in cui vive circa un terzo della popolazione dell’arcipelago. Il bilancio attuale delleconfermate è di 14 persone. È ilpiù violento a colpire la zona in quasi un secolo. Le cyclonea fait des ravages suravec des vents soufflant jusqu’à 226 km/h ! Il est le plus puissant sur l’île depuis 1934.