Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta diciottesima puntata: fuori Stefano, dentro la Orlando, la Grimaldi e Maxime

Leggi su Davidemaggio.it

Anticipazionidi lunedì 16 dicembre 2024Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Serata all’insegna dell’eliminazione: il verdetto del televoto stabilirà chi tra Helena, Le Non è la Rai, Shaila,e Tommaso dovrà definitivamente abbandonare il gioco.Per uno che se ne va, tre nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa: si tratta di Evae Stefania, nomi che DavideMaggio.it vi aveva anticipato in anteprima, insieme aMbanda, rugbista e cavaliere del lavoro per meriti umanitari (è stato un volontario durante la pandemia).Al centro dellaanche il caso Zeudi-Emanuele: spazio ai chiarimenti riguardo alla presunta molestia del cagliaritano.