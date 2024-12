Puntomagazine.it - Don brusutti (Ail Padova): Volontario è occhio e mano di Dio

Leggi su Puntomagazine.it

“Non lascia mai sole persone, udienza Papa ci prepara alla speranza”Roma – “Oggi incontriamo il Vangelo, perché unè l’e ladi Dio, quando diventa speranza, quando sostiene e quando vive la compartecipazione. L’incarnazione del resto è questo: la grande divinità che si incarna nella sofferenza umana, l’esperienza più tragica e più bella dell’amore di Dio, quell’amore che non lascia mai soli“. Così Don Marco Eugenio, presidente AIL, intervistato dalla Dire oggi in occasione dell’Udienza Papale privata riservata alla comunità dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL), che si è svolta questa mattina in Vaticano presso l’Aula Paolo VI.Donè stato il coordinatore dell’iniziativa. “Ilnon lascia mai sole le persone, non lascia mai sole le persone che hanno bisogno– ha proseguito Don- noi non curiamo le persone, la malattia, le leucemie, i tumori, cose gravissime e brutte, ma che viste singolarmente sono poca cosa rispetto al non lasciar sola la persona.