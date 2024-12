Ilrestodelcarlino.it - Conad, così proprio non va. Brutto ko col fanalino Palmi

REGGIO EMILIA 1 OMIFERREGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 10, Porro 2, Partenio 1, Guerrini 6, Stabrawa 11, De Angelis (L), Barone ne, Bonola 9, Gasparini 6, Alberghini ne, Suraci 3, Sighinolfi 10. All. Fanuli. OMIFER: Mariani, Iovieno 1, Gitto 3, Donati (L), Maccarone 1, Corrado 15, Paris 1, Prosperi Turri (L), Sala 21, Concolino ne, Carbone, Lawrence, Guastamacchia 9, Benavidez 21. All. Cannestracci. Arbitri: Scotti e Armandola. Parziali: 25-23, 20-25, 22-25, 21-25.stop casalingo per la(12), che cede in 4 set al(8). Un risultato che fa male soprattutto in chiave salvezza, oltre a dimostrare che il sestetto cittadino non è ancora pronto al salto di qualità, quello capace di allontanarlo dalla lotta per evitare la retrocessione.