Iltempo.it - Clandestino con precedenti tenta di aggredire poliziotti con un'ascia: l'arresto choc a Padova

Momenti di terrore questa mattina all'alba a, quando un uomo armato di una grossahato diduedurante un intervento. L'aggressore, un cittadino nigeriano di 32 anni, è stato fermato e arrestato con l'accusa dito duplice omicidio. L'uomo si trova ora ricoverato in ospedale sotto sorveglianza, dopo essere stato ferito a una gamba da uno dei due agenti che ha reagito per legittima difesa. Secondo quanto ricostruito, il 32enne si è scagliato improvvisamente contro uno degli agenti, che è riuscito a ripararsi dietro l'auto di servizio. Non fermandosi, l'uomo ha poi cercato di colpire anche il secondo poliziotto. Quest'ultimo, dopo aver più volte intimato l'alt, è stato costretto a utilizzare l'arma di ordinanza, sparando alcuni colpi e ferendo l'aggressore alla gamba.