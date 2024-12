Notizie.com - Che fine ha fatto Nicolas Vaporidis? La sua ultima intervista (e la sua seconda vita)

Per la figlia e per la mamma meglio Guè di. Ma chehal’attore capitolino talmente famoso da essere citato dai Dogo?è un nome che evoca immediatamente il cinema italiano e titoli di successo come “Notte prima degli esami”. Tuttavia, l’attore ha recentemente intrapreso un percorso che lo ha portato lontano dalle luci della ribalta, in una direzione sorprendente e radicalmente diversa. In unarilasciata a Milano,ha condiviso dettagli significativi su questa sua nuova fase di, sottolineando che si trattava dell’di quel genere che avrebbe mai dato. Le sue parole trasudano una determinazione e un’emozione palpabile, segnando un vero e proprio punto di svolta nella sua carriera e esistenza.all’Isola dei Famosi: così l’attore s’è congedato dal mondo dello spettacolo – Screenshot TV – notizie.