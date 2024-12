Quotidiano.net - Casa e decorazioni di Natale

Due cose due che non possono mancare sulla tavola die in, per questo 2024 festivo? L’alberello piccolo di plastica con le tracce della neve e la base di legno e le campanelle dorate con angioletti che girano grazie al calore emanato dalle candele bianche, vale a dire l’Angel Chimes, secondo l’originale design svedese con la scatola su cui è impressa una immagine di bimba con trecce. Questo magico e semplice oggetto potrebbe essere un delizioso centrotavola, a meno che non abbiate già pensato a una composizione con bacche e ranuncoli o a una coroncina di agrifogli e rametti di abete. In ogni caso, semplicità e tradizione sono le parole più amate dal deco’ natalizio 2024. Il podcast di oggi, Il Resto di Bologna, parla di come decorare tavola eper i giorni di festa.