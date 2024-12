Lettera43.it - Calenzano, il deposito Eni resterà fermo per due mesi

Leggi su Lettera43.it

La procura di Prato ha assegnato 60 giorni di tempo ai consulenti incaricati di consegnare una relazione sulEni di. Di conseguenza l’impianto resta sotto sequestro e rimangono interrotte tutte le attività di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di carburanti e altri prodotti petroliferi. È quanto stabilito dopo il primo sopralluogo tecnico tenuto il 16 dicembre dagli inquirenti con gli esperti incaricati di redigere una relazione tecnica sull’impianto industriale. IlEni dove sul lavoro sono morte cinque persone resta sequestrato dunque per due.Colonna di fumo su(Ansa).Al via la maxi perizia dei consulenti organizzata dalla procura di PratoAl via le indagini sulla gestione del sito, sulle attività del cantiere e sui lavori a tre corsie.