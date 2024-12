Quotidiano.net - Azioni negli Usa e bond in Ue con l’IA a guidare la crescita

STATI UNITI,in Europa. È il doppio binario su cui si muovono le preferenze di una grande casa di gestione del risparmio internazionale: J.P. Morgan Asset Management, che ha presentato nelle scorse settimane il suo outlook 2025, le previsioni sui mercati finanziari per il prossimo anno. Il punto di partenza dell’analisi di J. P. Morgan AM, illustrata a Milano dalla global market strategist Maria Paola Toschi, è lo scenario che si profila all’orizzonte per l’economia, in particolareStati Uniti dopo le elezioni presidenziali e la vittoria di Donald Trump. Rispetto al 2016, quando Trump si insediò per la prima volta alla Casa Bianca, oggi la situazione è molto diversa: "l’economia appare più solida ma presenta maggiori squilibri", ha detto Toschi, snocciolando alcuni dati macroeconomici e monetari, tra cui il debito pubblico statunitense in ascesa (ormai al 114% del Pil) e l’inflazione più elevata (2,5% nell’autunno del 2024, contro l’1,5% del 2016).