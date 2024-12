Anteprima24.it - Ariano International Film Festival: bando per partecipare

Tempo di lettura: 2 minutiL’(AIFF) apre ildi concorso per la sua tredicesima edizione, che si svolgerà dal 28 luglio al 3 agosto 2025.A partire dal 14 dicembre 2024 fino al 29 marzo 2025, registi, produttori e creativi di tutto il mondo potranno presentare le proprie opere attraverso la piattaformaFreeway.Le sezioni in concorso includono:AIFF World: aperta a lungometraggi, cortometraggi, animazioni, corti scuola e documentari a tematica libera.AIFF Green: dedicata ai documentari che affrontano tematiche ambientali, per promuovere una maggiore consapevolezza verso le sfide globali legate alla sostenibilità.Made in Campania: riservata ai cortometraggi realizzati, in parte o totalmente, nella regione Campania, per valorizzare le eccellenze e i talenti locali.